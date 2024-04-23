Инаугурация Путина пройдет 7 мая

Инаугурация Владимира Путина состоится 7 мая, сообщил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Он допустил, что уже 8 мая Госдума будет рассматривать кандидатуру председателя правительства.

"Возможно, если президент посчитает правильным, они уже будут рассматривать кандидатуру председателя правительства", - цитирует ТАСС сенатора.

Ранее в Кремле сообщили, что в церемонии инаугурации президента РФ в этом году будут небольшие нюансы.

По данным "Ведомостей", утверждение кабмина может занять три дня на пленарной неделе с 13 по 19 мая. Эксперты предполагают, что Госдуме предстоит утвердить 15-20 членов правительства, поэтому работа предстоит большая – с кандидатами нужно будет встретиться фракциям и профильным комитетам.