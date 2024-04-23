Не заметил натянутый трос. На Среднем Урале расследуют дело о гибели 15-летнего байкера

В поселке Совхозный Белоярского района Свердловской области произошло смертельное ДТП. 25-летний байкер не заметил натянутый металлический трос и получил травмы, несовместимые с жизнью. Подробнее об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Свердловской области.

Трагедия произошла 22 апреля около 18.00. Парень ехал на спортивном мотоцикле "BSEmoto-pro" и при въезде на частную асфальтированную площадку не заметил натянутый между деревьями трос. Подросток скончался на месте происшествия еще до прибытия "скорой". Его 14-летняя пассажирка была доставлена в больницу с ампутированными пальцами.

Автоинспекторы выяснили, что мотоцикл школьнику подарила бабушка, так как внук мечтал заниматься мотоспортом. Ездить было разрешено только на специальной площадке, так как парень был еще молод и не имел водительских прав. В момент аварии он находился в мотошлеме и мотокуртке, в то время как пассажирка средства защиты не использовала.

О трагедии стало известно и следователям, которые сразу же возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По версии следствия, подростки хотели заехать на автотрек, однако тот был огорожен тросом.

По факту ДТП органами внутренних дел проводится расследование, подключены родители погибшего и пострадавшей, а также сотрудники отдела по делам несовершеннолетних. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, изъяты предметы, имеющие доказательственное значение, назначены необходимые судебные экспертизы.