День открытых дверей в Техническом университете Верхней Пышмы собрал почти 200 человек

День открытых дверей в Техническом университете Верхней Пышмы собрал почти 200 человек из разных регионов России. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе университета, это уже третья встреча в этом году с будущими абитуриентами.

По традиции, мероприятие открыл директор университета Вячеслав Лапин. Он лично напутствовал будущих студентов.

"Желающих посетить наш университет всегда оказывается достаточно много, и нам приятно принимать столько гостей. При сравнительно небольшом количестве студентов в университете есть возможность уделить внимание каждому, на этом и строится наш процесс обучения – глубокая индивидуальная работа с будущими инженерами", - отметил он.

Гости университета познакомились с аудиториями, инновационными лабораториями и различными методиками обучения. А также прошли множество мастер-классов по разным специальностям, поговорили с учащимися о студенческой жизни, посетили общежитие университета.

Технический университет в Верхней Пышме – первый частный инженерный вуз России, который готовит специалистов для предприятий горно-металлургической отрасли. В 2024 году Технический университет снова стал лучшим в Свердловской области и вторым в Уральском федеральном округе в локальном рейтинге вузов агентства RAEX. С нового учебного года, помимо целевого приема, открывается и 40 бюджетных мест для поступления на очное обучение.

В этом году университет набирает студентов по следующим направлениям: