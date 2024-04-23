ФСИН проверит информацию о нарушениях в колонии "Черный дельфин"

ФСИН России направила комиссию для проверки сообщений о нарушении прав заключенных в ИК-6 по Оренбургской области, более известной как "Черный дельфин".

Как сообщили РИА Новости в ведомстве, комиссия на месте будет разбираться и оценивать ситуацию в колонии.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в Генпрокуратуру РФ с просьбой организовать проверку в исправительной колонии "Черный дельфин". По ее словам, в ее адрес поступило обращение о "неправомерных действиях со стороны сотрудников исправительного учреждения".

"Черный дельфин" - колония особого режима для пожизненно осужденных. Она находится в городе Соль-Илецк.