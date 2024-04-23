На Крымском мосту увеличат число досмотровых постов

На Крымском мосту в преддверии майских праздников и курортного сезона увеличат число досмотровых постов, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Сегодня средний показатель времени ожидания по проезду через мост в часы пик составляет один час. Исключением является форс-мажор – сигнал о ракетной опасности, когда на время проезд ограничивается. В остальном система безопасности пропуска через мост работает на высоком уровне. При этом дорога из Ростовской области через исторические регионы полностью отремонтирована", - сказал глава Крыма в эфире "России 24".