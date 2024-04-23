Задержан сторонник украинских националистов, готовивший теракт в Брянске

Сотрудники ФСБ РФ пресекли теракт в Брянске, который готовился сторонником украинских националистов.

Задержан гражданин России. Мужчина, по данным ведомства, принимал участие в подготовке теракта по заданию представителей запрещенной в РФ террористической организации.

Силовики изъяли самодельное взрывное устройство, которое планировал использовать задержанный.

Ранее сообщалось, что уроженец Средней Азии планировал совершить теракт в синагоге в Москве. При задержании он оказал вооруженное сопротивление и был убит ответным огнем. При обыске выяснилось, что самодельную бомбу он хранил дома под матрасом.