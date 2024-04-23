ВС РФ повысят интенсивность ударов по логистическим центрам и базам хранения западного оружия - Шойгу

Минобороны России собирается повысить "интенсивность ударов по логистическим центрам и базам хранения западного оружия", заявил глава ведомства Сергей Шойгу на заседании коллегии министерства. По его словам, сейчас "российские войска владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения" в зоне СВО.

"Группировки наших войск владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника с занимаемых рубежей", - сказал министр.

"В результате активных боевых действий российскими военнослужащими освобождены населенные пункты Первомайское, Богдановка и Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Идет расширение зоны контроля на Бердычах и Георгиевке", - сообщил Шойгу.

Также глава Минобороны заявил, что "всего с начала специальной военной операции потери ВСУ составили почти полмиллиона военнослужащих".