Более 50% россиян испытывают проблемы с получением медпомощи - исследование

Более половины россиян испытывают неудовлетворенные потребности (НП) в медицинской помощи, то есть когда они осознают потребность в ее получении, но не получают. Об этом говорят результаты "Национального мониторинга общественного здоровья" 2022 года, опубликованные в журнале "Демографическое обозрение".

Феномен НП в медпомощи позволяет оценить проводить доступность услуг системы здравоохранения, а также отслеживать степень неравенства в доступе и использовании медицинской помощи среди различных групп населения.

В ЕС этот показатель обычно не превышает 5%, в ряде стран он достигает 15%. Но в России все намного хуже. Было опрошено 2150 человек, представляющая населения страны по полу, возрасту, региону проживания и типу населенного пункта. Вопрос был задан простой: "За последние 12 месяцев хотели ли вы сходить к врачу, но по каким-то причинам этого не сделали?" И 52% сообщили, что такое было. Среди мужчин - 47%, женщин - 59%. Различий по семейному положению, уровню образования, статусу занятости или размеру населенного пункта проживания практически нет. В статье не исключается, что формулировка и понимание вопроса могли завысить реальные НП в медпомощи, но они все равно очень велики.

Это первое такое исследование, в котором продемонстрировано, что распространенность НП в медицинской помощи чрезвычайно высока в России на мировом фоне. Чаще всего НП в медицинской помощи имеют женщины, молодые люди, обладатели высшего образования и имеющие проблемы со здоровьем.

НП в медпомощи, связанные с барьером принятия, встречались у 37% респондентов. Каждый четвертый опрошенный сообщил о наличии НП в медпомощи, которые возникали из-за барьеров удобства ее получения. Почти каждый пятый респондент имел НП в медпомощи из-за проблем с доступностью ее получения.