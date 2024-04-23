Ямальца наказали за несанкционированный запуск квадрокоптера

В ЯНАО местный житель привлечен к административной ответственности за несанкционированный запуск квадрокоптера, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Житель Нового Уренгоя в марте запустил беспилотник над территорией города для съемки видео. Разрешение на запуск у него не было, таким образом был нарушен порядок использования воздушного пространства.

На ямальца завели административное дело по ч. 2 ст. 11.4 КоАП РФ (нарушение правил использования воздушного пространства лицами, не наделенными в установленном порядке правом на осуществление деятельности по использованию воздушного пространства), назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.