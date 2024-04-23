Сгущенка против ноутбуков. В Госдуме рассказали, как изменился гуманитарный груз для участников СВО

Сегодня из Екатеринбурга отправилась очередная крупная партия гуманитарного груза для участников СВО. Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов проанализировал содержимое и рассказал, насколько сильно изменились потребности солдат с начала специальной военной операции.

По его словам, если еще 15 месяцев назад военным везли сгущенку, майонез, печенье и личные посылки, то сегодня 95% груза предназначается для общих нужд воинских подразделений. Среди них три ключевых пункта:

Маскировка. Сети, антидроновые одеяла. Спасибо нашим друзьям - женам бойцов и волонтерам из Полевского и Серова, а также зареченским волонтерам "Мамино тепло".

Транспорт. "Буханка", "Нива", мотоциклы "Урал" и семь "эндуриков" для разведки. Спасибо индустриальному парку "ЕКАД Южный, компаниям "Форэс", "Форесфера", камышловским предпринимателям, казакам и волонтерам, а также серовчанам.

IT оборудование. Ноутбуки, кабели, роутеры, беспроводные мосты, аккумуляторы. Это мы с "Форэсом" сформировали по спецзаказу командиров 55 и 53 полка.

Максим Иванов также поблагодарил компанию "Сима-ленд" в обеспечении фронта транспортом и гуманитаркой.

"Я специально максимально перечисляю всех, кто вместе с нами помогает парням на СВО. Чтобы все видели и понимали: нас много, мы сила и мы победим. Обязательно победим", - добавил депутат.