23 Апреля 2024
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Фото: Накануне.RU

Сгущенка против ноутбуков. В Госдуме рассказали, как изменился гуманитарный груз для участников СВО

Сегодня из Екатеринбурга отправилась очередная крупная партия гуманитарного груза для участников СВО. Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов проанализировал содержимое и рассказал, насколько сильно изменились потребности солдат с начала специальной военной операции.

По его словам, если еще 15 месяцев назад военным везли сгущенку, майонез, печенье и личные посылки, то сегодня 95% груза предназначается для общих нужд воинских подразделений. Среди них три ключевых пункта:

  • Маскировка. Сети, антидроновые одеяла. Спасибо нашим друзьям - женам бойцов и волонтерам из Полевского и Серова, а также зареченским волонтерам "Мамино тепло".
  • Транспорт. "Буханка", "Нива", мотоциклы "Урал" и семь "эндуриков" для разведки. Спасибо индустриальному парку "ЕКАД Южный, компаниям "Форэс", "Форесфера", камышловским предпринимателям, казакам и волонтерам, а также серовчанам.
  • IT оборудование. Ноутбуки, кабели, роутеры, беспроводные мосты, аккумуляторы. Это мы с "Форэсом" сформировали по спецзаказу командиров 55 и 53 полка.

Максим Иванов также поблагодарил компанию "Сима-ленд" в обеспечении фронта транспортом и гуманитаркой.

"Я специально максимально перечисляю всех, кто вместе с нами помогает парням на СВО. Чтобы все видели и понимали: нас много, мы сила и мы победим. Обязательно победим", - добавил депутат.

Теги: Госдума, Екатеринбург, СВО, гуманитарная помощь


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