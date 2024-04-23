Сбер направит на выплату дивидендов 750 миллиардов рублей

Сбербанк направит на выплату дивидендов за 2023 год рекордные 750 млрд руб. или 50% от чистой прибыли банка, сообщил по итогам заседания наблюдательного совета глава Сбера Герман Греф. Выплаты составят 33,3 руб. на акцию. Годовое собрание акционеров состоится 21 июня.

По словам Грефа, в 2024 году Сбер может получить еще большую чистую прибыль. При этом он подтвердил, что кредитование снижается на фоне высокой ключевой ставки.

В первом квартале 2024 года чистая прибыль Сбербанка по РСБУ выросла на 3,9%, до 364 млрд руб.