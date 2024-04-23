В Швейцарии замороженные активы РФ за год подешевели на 1,7 млрд франков

Стоимость заблокированных в Швейцарии российских активов сократилась в прошлом году почти на 2 миллиарда долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный секретариат экономики страны.

Причина - в снижении стоимости некоторых ценных бумаг, связанных с Россией, в результате международных санкций.

В декабре 2023 года указанные активы оценивались в 5,8 миллиарда швейцарских франков (примерно 6,36 миллиарда долларов). Годом ранее сумма была на 1,7 миллиарда франков (1,86 миллиарда долларов) больше.

Также сообщается, что в 2023 году в Швейцарии разблокировали связанные с РФ активы на 290 миллионов швейцарских франков (около 318 миллионов долларов) из-за снятия санкций ЕС с ряда лиц, а также после уточнения происхождения некоторых средств.

Ранее правительство Швейцарии заявило, что не видит необходимости официального присоединения к международной группе REPO (Russian Elites, Proxies, and Oligarchs) по поиску активов попавших под санкции россиян.