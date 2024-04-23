Уральскому бойцу Ивану Штыркову срочно ищут нового соперника на турнир RCC 19

У уральского бойца, президента Академии единоборств РМК Ивана Штыркова уже в третий раз сменится соперник на турнире RCC 19 в Екатеринбурге.

Напомним, изначально Штырков должен был выйти в клетку против россиянина Давида Бархударяна с рекордом 11-4. Однако затем Давид снялся с боя по состоянию здоровья. Новым оппонентом Ивана был назначен российский боец Шамиль Гамзатов (14-1).

Как сообщает пресс-служба RCC, теперь Гамзатов отказался от противостояния по юридическим причинам.

"При этом бой Ивана на RCC 19 остается в силе. Сейчас менеджмент организации подбирает для звезды RCC нового соперника, имя которого будет вскоре объявлено", - говорится в заявлении организаторов.

"Для Ивана уже есть два варианта соперника, мы заканчиваем переговоры", - рассказал глава лиги Николай Клименко, не став пока называть имен этих бойцов.

Главным событием RCC 19 станет бой россиянина Александра Шлеменко и Куата Хамитова из Казахстана. Шоу пройдет 11 мая на многотысячной арене КРК "Уралец" в Екатеринбурге.