Россия вошла в топ-10 стран мира по качеству общего образования - Голикова

В России по итогам 2023 года выполнены все показатели нацпроекта "Образование", заявила вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова.

"Россия вошла в десятку ведущих стран мира по качеству общего образования, создано 791,7 тыс. новых мест в школах, более 84% детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачены дополнительным образованием, 52% школьников и 81% педагогов активно используют сервисы федеральной платформы цифровой образовательной среды", - сообщила вице-премьер.