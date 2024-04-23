Уральский чиновник не увидел смысла в умышленном поджоге лесов

Умышленно поджигать леса на Урале не имеет никакого смысла. Так считает руководитель департамента лесного хозяйства по УрФО Олег Сандаков.

Как рассказал он на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге, за свою многолетнюю практику он умышленных поджогов не видел. Хотя год назад Сандаков заявлял, что в лесах Уральского федерального округа выявлены случаи поджогов и даже установлены те, кто это делает.

"На самом деле, лес поджигать смысл какой? Для того, чтобы его потом срубить? Для этого необходимо провести кучу обследований, кучу расследований. Это все очень непросто", - заявил чиновник, отвечая на вопрос Накануне.RU.

По данным Сандакова, с начала нынешнего пожароопасного периода выявлено 179 нарушений правил пожарной безопасности в лесах, составлен 61 протокол. Назначено 28 штрафов на сумму 1 млн 364 тысячи рублей. Являются ли эти поджоги умышленными, он не уточнил.

Примечательно, что ранее Олег Сандаков заявлял, что леса после природных пожаров, бушующих в Свердловской области, должны восстановиться самостоятельно.

При этом в лесной отрасли Урала даже спустя годы по-прежнему не хватает кадров.