Шествие "Бессмертного полка" в этом году пройдет онлайн

Шествие "Бессмертного полка" в этом году не будут проводить в очном формате. Оно пройдет онлайн по соображениям безопасности. Об этом сообщила сопредседатель штаба движения Елена Цунаева.

Ранее сообщалось, что уже в шести регионах власти отменили празднование Дня Победы из-за возможных терактов и атак украинских БПЛА. По информации телеграм-канала Mash, от парадов и салютов отказались Белгородская, Брянская, Псковская, Рязанская и Курская области, а также Севастополь. В Госдуме не исключили, что власти могут отменить традиционный салют в Москве на 9 мая.