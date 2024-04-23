Электрика из Екатеринбурга, обвиняемого в убийстве сожителя экс-супруги, закрыли в СИЗО

Электрика из Екатеринбурга Данила Талапова, обвиняемого в убийстве мигранта - сожителя его бывшей супруги, отправили в СИЗО до 21 июня. решение принял Железнодорожный районный суд.

Напомним, трагедия произошла 21 апреля в одном из домов по улице Минометчиков в Екатеринбурге. По версии следствия,35-летний мужчина пришел разбираться с 29-летним обидчиком дочери, и во время ссоры нанес ему множественные ножевые ранения. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия. После Талапов сам пришел в полицию и рассказал, что накануне ему позвонила его 14-летняя дочь и пожаловалась, что новый сожитель матери ее бьет.

Ранее сообщалось о том, что екатеринбуржец нанес приезжему из Таджикистана 37 ножевых ударов, однако супруга обвиняемого, пришедшая на суд, заверила, что всего ударов было шесть. Сам же Талапов заявил, что не жалеет о своих действиях.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство". На данный момент устанавливаются все детали произошедшего. Назначены необходимые судебные экспертизы.