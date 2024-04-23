МВД предлагает оборудовать в детских лагерях укрытия от беспилотников

Министерство внутренних дел России предложило оборудовать детские лагеря убежищами от беспилотников.

"МВД РФ считает необходимым организовать укрытия от беспилотников в детских лагерях, а также проработать маршруты следования к ним", - заявила замначальника управления главного управления МВД РФ по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации Светлана Ушакова.

"С учетом возрастающих рисков травмирования детей беспилотными летательными аппаратами, конечно же, необходимо в местах их массового пребывания оборудовать соответствующие безопасные укрытия и проработать как с организаторами, так и персоналом маршруты безопасного следования к ним", - цитирует Ушакову РИА Новости.

Ранее первый вице-премьер российского правительства Андрей Белоусов анонсировал открытие с 1 июля этого года кружков и центров по управлению беспилотниками в более чем 550 колледжах и школах. Ожидается, что с 1 сентября обучение работе с беспилотниками стартует почти в половине российских регионов.