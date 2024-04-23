Власти Оренбуржья опровергли претензии женщины, якобы не получившей выплаты за затопленный дом

Власти Оренбургской области опровергли претензии женщины, которая якобы не получила выплаты за затопленный дом.

Как сообщили РИА Новости в правительстве области, женщина прописана в Петербурге, полгода назад она приехала в Орск, остановилась у знакомых. В Орске она не прописана, нигде официально не работает. "Дом, в котором она гостила, оказался в затопленной части. Жалоб на невыплаты от хозяина дома не поступало", - сказали власти.

Кроме того, в правительстве пояснили, о чем говорила женщина, когда заявила, что она вдова участника СВО. Выяснилось, что речь идет о бойце из Новотроицка, его мать получила региональные выплаты, она не жаловалась на неполучение федеральных выплат. Погибший не был женат, утверждает собеседник агентства.

Напомним, женщина пришла на встречу с мэром Орска Василием Козупицей, где довольно эмоционально заявила о своих претензиях к властям. По ее словам, на протяжении двух недель в городе нет воды, при этом до властей невозможно дозвониться. Женщина также сказала, что до сих пор не получила обещанную материальную помощь после затопления. На кадрах, которые публикует Telegram-канал Baza, она заявляет, что ее муж погиб на СВО, а Козупица "прикрывает свою жопу" и "все у него хорошо".

Напомним, Оренбургская область столкнулась с масштабным наводнением. Особенно сильно пострадал Орск: в нем 5 апреля прорвало дамбу стоимостью около 1 млрд руб. Ее построили в 2014 году — она не простояла и 10 лет. На фоне масштабной трагедии глава затопленного Орска Василий Козупица заявил, что горд за переехавшего в Саудовскую Аравию сына.