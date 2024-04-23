Астраханские соцработники участвуют в "Месячнике чистоты"

К традиционному «Месячнику чистоты» присоединились специалисты всех 56 региональных учреждений социального развития и труда Астраханской области. Благоустройство объединило как сотрудников отрасли, так и их подопечных.

В этом году они совместно привели в порядок территории учреждений социального обслуживания и прилегающие к ним территории: убрали мусор, обновили краску на ограждениях, побелили и опилили деревья, разбили клумбы.

Масштабная уборка, объявленная губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным, проходит во всех районах областного центра ежедневно.

До конца апреля неравнодушные жители, управляющие компании, волонтеры, школьники, студенты и представители исполнительных органов приведут в порядок городские улицы, скверы и парки, сообщает пресс-служба губернатора Астраханской области.