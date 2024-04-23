Моор сообщил о прохождении пика половодья в Ишиме

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что пик половодья в Ишиме пройден. Также уровень воды устойчиво снижается в Казанском и Ишимском районах. Однако ситуация с паводком в регионе останется напряженной вплоть до 9 мая, передает корреспондент Накануне.RU.

Как отметил глава региона, особенность этого половодья – растянутый по времени период высокой воды. По данным Росгидромета, он продлится две-три недели. При этом резкого подъема воды не будет.

"В Ишиме за сутки река опустилась на 11 см. Уровень на утро – 1053 см. Однако воды все равно много, поэтому не расслабляемся. Нагрузка на насыпи и дамбы очень большая. Работают патрули и караулы. Важно не допустить протечек. Волна спускается ниже по течению Ишима. В Абатском районе объявлено штормовое предупреждение, интенсивно поднимается вода. Сегодня планируем завершить все работы по защите федеральной трассы. Наблюдаем интенсивный подъем реки Тобол в селе Коркино. Прирост почти 1,5 метра за сутки. В селе Упорово река еще в русле. Ждем пик паводка 28 апреля. Здесь продолжается подготовка. Завезен грунт и формируется запас мешков на случай прорыва. Работаем дальше", - сообщил Моор.

Также по данным инфоцентра, на портале Госуслуги появилась информация о материальной помощи для пострадавших от паводка.

Жители Тюменской области могут получить финансовую помощь, если они утратили имущество первой необходимости и нарушены условия жизни из-за паводка или других ЧС.

В настоящий момент в регионе уже 34 семьи, чьи дома были подтоплены, получили материальную помощь.