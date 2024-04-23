Ученые нашли на МКС мутировавшие земные бактерии, ставшие устойчивыми к лекарствам

Ученые обнаружили на Международной космической станции мутировавшие бактерии, которые оказались стойкими практически ко всем известным земным антибиотикам. Эффект от попадания таких бактерий на планету может быть непредсказуем.

В исследовании, о котором сообщается на сайте NASA, говорится о штаммах бактерии Enterobacter bugandensis. На МКС были найдены 13 штаммов этой бактерии. В условиях стресса штаммы стали мутировать, теперь они генетически и функционально отличаются от земных аналогов.

"Штаммы смогли жизнеспособно сохраняться на МКС в течение долгого времени со значительной численностью. E. bugandensis сосуществовал с множеством других микроорганизмов и в некоторых случаях мог помочь этим организмам выжить", - выяснили ученые.