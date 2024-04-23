Уроженец Таджикистана обругал челябинскую спортсменку за "внешний вид" и "наехал" на нее автомобилем

Уроженец Таджикистана обругал российскую спортсменку, катавшуюся с подругой на велосипеде. Ему не понравился ее внешний вид (она была в майке и шортах), он сказал, что "у нас так не ходят".

33-летняя Ирина Алексеева, профессиональный боец UFC, каталась с подругой по Челябинску, когда во дворе их заблокировал на машине 40-летний Исломиддин из Таджикистана. Мужчина отругал Ирину за внешний вид и сказал, что у "нас так не ходят".

"Я хожу так, как я хочу. Вот ты говоришь: "У нас так не ходят". Где у "вас"? Уезжай туда, где у вас так не ходят", — ответила Алексеева.

Прохожий попросил Исломиддина извиниться, на что тот ответил, что у "них" такого нет — чтобы перед девушкой извинялись, пишет Baza.

После встречи с Исломиддином спортсменка заявила в полицию. Мужчину уже задержали, по данным полиции, он приехал в Челябинск в марте на заработки. После задержания Исломиддину пришлось извиняться уже перед всеми девушками Челябинска:

"Я извиняюсь перед девушками города Челябинска за свое поведение. Больше такого не повторится".