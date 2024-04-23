В Свердловской области увеличили штрафы за неоплату парковки до 4000 рублей

Штраф за неоплату платной парковки в Свердловской области был повышен с 1-3 тыс. рублей до 3-4 тыс. рублей. Решение было принято на последнем заседании заксобрания региона.

"Установить штраф в размере от 3 до 4 тыс. руб., ранее от 1 до 3 тыс. руб. В случае фиксации административного правонарушения работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами установить штраф в размере 3 тыс. руб. Ранее было 1 тыс. руб.", — заявил председатель комитета по вопросам законодательства Евгений Старков.

Он уверен, что увеличение штрафа снизит частоту административных правонарушений. А вот депутат Вячеслав Вегнер заметил, что подобные методы с население не работают. По его словам, принятие таких законов — это не более чем правовой нигилизм избирателей, так как люди даже при увеличении штрафов как ставили автомобили и не вносили плату, так и продолжат это делать.

На это председатель ЗакСО Людмила Бабушкина призвала коллег исполнять свои обязанности и контролировать исполнение принятого закона.

Несмотря на переговоры, все 43 депутата, находящиеся на заседании, проголосовали за законопроект в третьем чтении.