Посольство РФ советует судиться с Turkish Airlines при недопуске на рейс

Посольство РФ рекомендует россиянам, которые направляются транзитом через Стамбул в страны Латинской Америки и не были допущены на рейс авиакомпании Turkish Airlines, судиться с авиаперевозчиком.

При этом дипломаты советуют подавать иск в российский суд. "Подача иска в турецкий суд на национального авиаперевозчика, видимо, не имеет перспектив", – отмечают в посольстве.

Как сообщается на сайте посольства России в Турции, россиянам также следует незамедлительно связаться с генконсульством в Стамбуле.

Также дипломаты посоветовали российским путешественникам подумать об отказе от услуг Turkish Airlines.

Авиакомпания продолжает отказывать российским пассажирам, направляющимся транзитом через Стамбул в страны Латинской Америки, в посадке на рейсы. При этом сотрудники авиаперевозчика зачастую не дают никаких внятных объяснений причин отказа.

Ранее троих туристок из РФ не пустили на рейс авиакомпании Turkish Airlines до Канкуна, у них сорвался шестнадцатидневный отпуск. Никакой помощи путешественницам авиакомпания не оказала, отказ не мотивировала. Девушки 8 апреля летели бизнес-классом в Канкун со стыковкой в Стамбуле. Из-за задержки московского рейса первоначальная стыковка сорвалась, но новые посадочные им выдали без промедления, а также предоставили отель. Но в момент регистрации на новый рейс отказали в посадке.

В марте с рейса авиакомпании Turkish Airlines из Стамбула в Буэнос-Айрес сняли не менее 10 россиян. По словам одной из пассажирок, им отказали в посадке после того, как увидели российский паспорт. Затем на сайте Turkish Airlines появилась информация, что на рейсах в Латинскую Америку проходят дополнительные проверки.