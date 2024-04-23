Движение по дороге Салехард - Аксарка - Надым временно закрыто из-за неблагоприятных погодных условий

Движение по дороге Салехард - Аксарка - Надым временно закрыто из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном департаменте дорог и транспорта.

Сообщается, что на трассе застряли несколько автомобилей. Они угодили в снежный плен и были эвакуированы спасателями.

Дорожники продолжают расчистку дороги и организацию безопасного проезда. Движение будет закрыто до улучшения погодных условий.

"Погода сегодня в округе неблагоприятная. Рекомендуем отказаться от поездок по загородным дорогам. Также предупреждаем об опасности в случае выезда на закрытые зимники и региональные дороги. Если вашей жизни угрожает опасность или вам известно о необходимости проведения спасательных мероприятий, звоните по номерам экстренных служб", - говорится в сообщении.

Напомним, на прошлой неделе во время штормового предупреждения спасатели Ямалспаса эвакуировали 11 человек, которые на автомобилях попали в снежный плен. Эвакуация потребовалась автомобилистам, угодившим в снежный плен на дороге Салехард - Аксарка. На место происшествия выехали четыре спасателя на вездеходе ТРЭКОЛ. Поиски осложнялись сильным ветром и осадками.