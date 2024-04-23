Первый туристический конгресс «Ворота русского севера» начал работу в Кирове

Сегодня в Кирове начал работу I всероссийский туристический конгресс «Ворота русского севера», посвященный 650-летию города Кирова.

На форумных площадках собрались более 400 участников из разных регионов России – Москвы, Санкт-Петербурга, Нижегородской, Ярославской, Свердловской областей, Татарстана, Удмуртии, Ханты-Мансийского автономного округа и др.

Губернатор Кировской области Александр Соколов, открывая конгресс, представил регион, рассказал о его богатейших ресурсах, традициях, потенциале.

"Сегодня мы делаем многое, чтобы открыть наш регион по-новому. Впервые на кировской земле проходит такое значимое мероприятие – всероссийский туристический конгресс. Я выражаю всем большую благодарность за то, что приняли приглашение и проявили интерес к развитию нашего региона. Итогом конгресса станет формирование конкретных планов, действий и стратегий для дальнейшего развития туризма в Кировской области. Уверен, что после проведения конгресса многие захотят приехать в наш регион", – сказал Александр Соколов.

В течение двух дней работы конгресса на его площадках выступят более 80 экспертов из 34 регионов страны. В программе – дискуссионные, практические, презентационные сессии. Будут обсуждаться темы логистических связей между регионами, развития разных видов туризма, кадровой обеспеченности отрасли, муниципалитеты представят лучшие практики цифрового маркетинга.

Председатель координационного совета по развитию туризма, индустрии гостеприимства и отдыха Общественной палаты РФ Андрей Максимов подчеркнул актуальность конгресса, отметив, что все больше россиян открывают для себя, для путешествий регионы, которые прежде не звучали среди «туристических магнитов».

"Такие места сохраняют аутентичность, доступные цены и пока не перегружены потоком посетителей. Кировская область, вятский край, – один из таких регионов. Сегодня это хорошее место, чтобы собраться, обсудить общероссийские тренды развития туриндустрии, отработать технологии и решения", - сказал Андрей Максимов.

Добавим, что в числе организаторов конгресса – правительство Кировской области, Туристический кластер Кировской области, Общенациональный союз индустрии гостеприимства (ОСИГ), АНО «Мастерская гостеприимства» и др.