23 Апреля 2024
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Общество Кировская область
Фото: kirovreg.ru

Первый туристический конгресс «Ворота русского севера» начал работу в Кирове

Сегодня в Кирове начал работу I всероссийский туристический конгресс «Ворота русского севера», посвященный 650-летию города Кирова.

На форумных площадках собрались более 400 участников из разных регионов России – Москвы, Санкт-Петербурга, Нижегородской, Ярославской, Свердловской областей, Татарстана, Удмуртии, Ханты-Мансийского автономного округа и др.

Губернатор Кировской области Александр Соколов, открывая конгресс, представил регион, рассказал о его богатейших ресурсах, традициях, потенциале.

(2024)|Фото: kirovreg.ru

"Сегодня мы делаем многое, чтобы открыть наш регион по-новому. Впервые на кировской земле проходит такое значимое мероприятие – всероссийский туристический конгресс. Я выражаю всем большую благодарность за то, что приняли приглашение и проявили интерес к развитию нашего региона. Итогом конгресса станет формирование конкретных планов, действий и стратегий для дальнейшего развития туризма в Кировской области. Уверен, что после проведения конгресса многие захотят приехать в наш регион", – сказал Александр Соколов.

В течение двух дней работы конгресса на его площадках выступят более 80 экспертов из 34 регионов страны. В программе – дискуссионные, практические, презентационные сессии. Будут обсуждаться темы логистических связей между регионами, развития разных видов туризма, кадровой обеспеченности отрасли, муниципалитеты представят лучшие практики цифрового маркетинга.

Председатель координационного совета по развитию туризма, индустрии гостеприимства и отдыха Общественной палаты РФ Андрей Максимов подчеркнул актуальность конгресса, отметив, что все больше россиян открывают для себя, для путешествий регионы, которые прежде не звучали среди «туристических магнитов».

(2024)|Фото: kirovreg.ru

"Такие места сохраняют аутентичность, доступные цены и пока не перегружены потоком посетителей. Кировская область, вятский край, – один из таких регионов. Сегодня это хорошее место, чтобы собраться, обсудить общероссийские тренды развития туриндустрии, отработать технологии и решения", - сказал Андрей Максимов.

(2024)|Фото:kirovreg.ru

Добавим, что в числе организаторов конгресса – правительство Кировской области, Туристический кластер Кировской области, Общенациональный союз индустрии гостеприимства (ОСИГ), АНО «Мастерская гостеприимства» и др.

Теги: туристический конгресс ворота русского севера, 650-летие кирова,


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