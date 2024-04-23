Генпрокуратура Молдавии увидела признаки госизмены в московском съезде оппозиции

Ио генпрокурора Молдавии Ион Мунтяну заявил, что его ведомства рассматривает создание оппозиционного блока "Победа" с точки зрения госизмены. Блок был создан в минувшие выходные в Москве, в него вошли пять оппозиционных партий во главе с "Шор" экс-депутата Илана Шора. "Победа" ставит своей целью выдвижение на предстоящих президентских выборах в Молдавии единого оппозиционного кандидата.

"С нашей точки зрения, данная акция имеет признаки угрозы безопасности государства и является очередным проявлением преступной группировки "Шор". Хочу вас заверить, что прокуратура, следственные органы и органы госбезопасности следят за всеми действиями, которые происходят с участием наших политиков в Москве и в свое время каждое действие будет квалифицировано", - заявил Мунтяну в эфире передачи "În profunzime".

Ранее власти Молдавии объявили партию "Шор" неконституционной и запретили ее.