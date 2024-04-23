Губернатор Игорь Бабушкин побывал в мобильном пункте отбора на контрактную службу в Астрахани

В минувшие выходные пункт отбора на службу по контракту работал во время праздника Навруз в парке «Аркадия». Туда обратились 70 горожан, восемь из них подписали контракт с Министерством обороны РФ.

Губернатор Астраханской области сотрудники пункта рассказали, как проводится работа с посетителями. Здесь астраханцев консультируют по льготам и выплатам. Желающие вступить в ряды военнослужащих могут подписать контракт на службу.

«Встать на защиту Родины в такой непростой период для страны – дело чести настоящих мужчин. Уверен, Победа будет за нами», – считает губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Присоединиться к защитникам Отечества и найти информацию об условиях службы и льготах для военных и их близких можно на сайте контракт30.рф.

Также по вопросам контрактной службы жители Астрахани могут обратиться по адресу: ул. Свердлова, 43. Жители районов – в любой военный комиссариат по месту пребывания или в сельский совет к военно-учётному специалисту.