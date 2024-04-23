Каждый пятый россиянин в майские праздники будет работать

Россияне скромно проведут предстоящие майские праздники. Половина (47%) будут отдыхать дома, еще 29% поедут на дачу или огород, 20% вообще будут работать. Таковы данные телефонного опроса 1600 респондентов в возрасте 18+, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Число тех, кто работает в праздники, возрастает, причем не только в мае", - рассказал журналистами директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин.

Среди тех россиян, кто все же поедет отдыхать дальше дачи, пользуются популярностью такие варианты: Санкт-Петербург/Ленобласть (это первое место, 12%), природа (горы, река, лес и т.д.), Москва, деревня, Байкал, Казань.

Самые популярные виды досуга в праздники: садово-огородные дела, работа, прогулки/отдых на природе/шашлыки.

По словам Родина, тех, кто собирается поработать в праздники, больше среди молодежи, пенсионеры же традиционно поедут открывать дачный сезон.

В среднем россиянин готов потратить на отдых в майские праздники 21 тыс. руб., эта цифра ежегодно растет в пределах инфляции, отмечает Родин. Примечательно, что мужчины собираются потратить значительно больше женщин – около 25,7 тыс. руб. Социологи предположили, что в эту сумму закладываются и какие-то расходы на женщин.

Наконец, 70% россиян считают, что ничего не надо менять в расписании майских праздников. 14% полагают, что выходные можно было бы увеличить, 8% говорят, что праздничные дни надо сокращать.