23 Апреля 2024
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Фото: скриншот видео с telegram-канала &quot;SHOT&quot; / t.me/shot_shot

Блиновский заявил, что с ним пытаются разорвать контракт о военной службе

Муж блогера Елены Блиновской Алексей заявил, что с ним пытаются разорвать контракт о военной службе. Об этом сообщает Shot.

Супруг "королевы марафонов" обратился к главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой дать поручение главному следователю Москвы приостановить "действия, направленные на расторжения контракта" с Минобороны. Эти действия, по мнению Блиновского, незаконны.

Ранее стало известно, что Алексей Блиновский, находящийся под следствием, в составе Донецкого корпуса занимается сборкой беспилотников и организацией их логистики между подразделениями.

В конце марта стало известно, что СКР расширил обвинение супругам Блиновским. Им увеличили размер легализованных денег и имущества, приобретенных преступным путем – с 43 млн руб. до более чем 700 млн руб. Кроме того, супругам вменяется неуплата более 900 млн руб. налогов. Блиновской также предъявлено обвинение в неправомерном обороте средств платежей.

Блиновскому было предъявлено обвинение в окончательной редакции. Свою вину он не признает. Создательница "марафонов желаний" признает вину только в неуплате налогов.

Теги: алексей блиновский, военная служба, александр бастрыкин


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