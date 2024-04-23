"Атомстройкомплекс" поддержал участников субботников в Еатеринбурге

Жители сразу нескольких районов Екатеринбурга в минувшие выходные вышли на субботники и внесли свой вклад в уборку общественных территорий. Сторонников чистого города традиционно поддержал девелопер "Атомстройкомплекс".

"Мы приветствуем стремление жителей заботиться о своем городе и делать его лучше. Для развития добрососедства мы открываем в жилых кварталах соседские центры – это площадки, где жители могут собираться вместе, планировать и реализовывать совместные проекты. Сбор на субботники давно стал доброй ежегодной традицией – это возможность укрепить соседские связи, привлечь к добрым делам детей и молодежь, и, конечно, проявить заботу о месте, в котором живешь. Мы со своей стороны всегда готовы предоставить инвентарь и иную помощь", - отметили в компании "Атомстройкомплекс".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе застройщика, в этом году жители уже привели в порядок территории рядом с жилыми кварталами в Краснолесье, на Эльмаше, Уктусе. На площадке в Краснолесье, где компанией за годы работы построен десяток жилых домов и объектов социальной инфраструктуры, девелопером была организована полевая кухня и музыкальное сопровождение. Жители смогли не только потрудиться на благо родного микрорайона, но и отдохнуть – принять участие в веселых конкурсах и розыгрыше сувениров. К уборке присоединились представители Федерации пейнтбола Свердловской области и помогли с упавшими деревьями и тяжелым мусором.

"Атомстройкомплекс" активно вовлекает жителей в размышление о городе и своей роли в его развитии. Девелопер проводит исследования пользовательских предпочтений и опирается на их результаты при проектировании новых кварталов; работает с населением в рамках образовательных и благотворительных проектов.

Уже пять лет "Атом" проводит в городе паблик-арт программу "Чо", в ходе которой жители вместе с художниками переосмысляют городские пространства, создают новые точки притяжения и смыслы для привычных территорий. В компании уверены: если к развитию города прикладывают усилия сами жители, он становится особенно дорогим и любимым.