Прокуратура в ФРГ проверит участие Knauf в восстановлении Мариуполя

Прокуратура города Вюрцбурга в Германии начала доследственную проверку в отношении строительной компании Knauf. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Поводом для проверки послужили сообщения СМИ о том, что продукция компании использовалась при восстановлении Мариуполя.

Ранее немецкий телеканал ARD сообщил, что по меньшей мере две известные строительные компании из Германии участвуют в восстановлении Мариуполя. На фоне этих сообщений компания Knauf объявила, что собирается передать российский бизнес местному менеджменту.