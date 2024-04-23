В Екатеринбурге у журналистов Telegram-канала "Прекрасная Россия" проходят обыски

В Екатеринбурге в квартире журналиста Евгения Анисимова и в офисе проекта "Прекрасная Россия", который он администрирует совместно с единомышленниками, проводятся обыски. Журналист задержан - на попавшем в Сеть видео он заявляет силовикам, что "не звал их".

Как сообщает Telegram-канал "УралLIVE" со ссылкой на источник в силовых структурах, речь идет об уголовном деле по ч. 5 ст. 128.1 УК РФ "Клевета".

Якобы Анисимов готовил для публикации фейковые материалы о ходе спецоперации и о политическом руководстве России.

В правоохранительных органах задержание пока официально не комментируют. Сам Анисимов также оказался недоступен для комментариев.