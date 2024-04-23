Группа QIWI не будет выплачивать дивиденды

Группа QIWI не будет выплачивать дивиденды "из-за сохраняющихся проблем с инфраструктурой фондового рынка" и "в связи с убытками, связанными с продажей российских активов", об этом говорится в сообщении компании.

В феврале Центральный банк России отозвал у QIWI-банка лицензию из-за нарушений антиотмывочного законодательства. Сейчас регулятор через суд добивается ликвидации кредитной организации. Одновременно банк выплачивает долги перед кредиторами.

"QIWI в первую очередь сосредоточится на развитии своего бизнеса в сфере платежей и финансовых услуг в Казахстане (включая прием платежей через киоски, массовые выплаты, интернет-эквайринг, платежные шлюзы и цифровой кошелек), а также бизнеса по обработке платежей в развивающемся регионе ОАЭ", - сообщили в группе компаний.

Также QIWI присматривается к возможностям "неорганического роста посредством слияний и поглощений в платежном и финтех-секторе, где она накопила обширный опыт". "Руководство полагает, что компания имеет сильный баланс и денежное положение, что позволяет ей продолжать дальнейшее развитие", - добавили в компании.

Совокупные активы QIWI после реструктуризации по состоянию на 31 декабря 2023 года составляют более $487,9 млн. Годовая выручка продолжающейся деятельности QIWI за год, закончившийся 31 декабря 2023 года, выросла на 71% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 7,2 млрд руб. Скорректированная чистая прибыль составила 1,3 млрд руб.