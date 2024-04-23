Создание инфраструктуры по обращению с ТКО в Астраханской области обсудил Игорь Бабушкин с главой РЭО

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и глава Российского экологического оператора Денис Буцаев, посетивший Астраханскую область, обсудили развитие инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Напомним, публично-правовая компания «Российский экологический оператор» создана по Указу Президента 14 января 2019 года.

Ключевая задача РЭО — сформировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. Согласно национальному проекту «Экология», это необходимо, чтобы сократить объем захоронения ТКО и снизить экологическую нагрузку на территорию.

Целевая задача к 2030 году — достичь сортировки 100% объема ТКО и снижение на 50% ТКО, которые направляются на полигоны. Достижение таких показателей невозможно без построения экономики замкнутого цикла, сообщает пресс-служба губернатора региона.