«Очевидное военно-прикладное значение» - Алексей Текслер посетил финал состязаний «Гонки дронов» в Челябинске

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер побывал на финале межрегиональных соревнований «Гонки дронов». Мероприятие состоялось в рамках молодежного цифрового форума «ТЫ с IT».

«В этом году форум подтвердил свой федеральный статус, стало больше регионов, больше участников. Искренне рад интересу развития IT‑отрасли, искусственного интеллекта, всех сквозных технологий, которые развиваются в нашей стране. Это, безусловно, стратегический сегмент экономики, который влияет на развитие всех остальных отраслей. Мы понимаем, что лидерство в IT‑сфере одно из ключевых условий для того, чтобы наша страна достигла технологического суверенитета, была лидером и дальше, на что ориентирует нас наш президент Владимир Владимирович Путин», — отметил глава региона.

На Южном Урале IT‑сектор развивается хорошими темпами. Здесь работают несколько тысяч IT‑предпринимателей, более тысячи компаний. Только в прошлом году жители области заказали около 10 млн электронных услуг через единый портал госуслуг. По этому показателю Челябинская область в топе российских регионов.

Гонки дронов, на которых побывал губернатор региона, это стремительно развивающийся вид спорта. Соревнования проходят на специально оборудованных трассах с различными препятствиями — флагами, воротами, тумбами. Пилоты управляют FPV-квадрокоптерами с помощью пультов дистанционного управления и FPV-очков или шлемов. Каждый коптер оснащен камерой и видеопередатчиком, поэтому пилот в режиме реального времени видит все, что видит дрон. Во время соревнований изображение с дронов транслируется на большие экраны, поэтому испытать атмосферу полета могут и все зрители.

«Этот спорт имеет очевидное военно-прикладное назначение, учитывая потребности в беспилотниках на передовой. Участникам таких соревнований нужны конкретные навыки, и перед нами уже стоит задача развивать их со школы. Если детям это интересно, то им будет проще обучаться дальше. Это прикладная история», - отметил Алексей Текслер.

Стоит напомнить, что как раз курсы по подготовке операторов беспилотных летательных аппаратов недавно запустили в Челябинском юридическом колледже и военно-учебном центра при ЮУрГУ. Более того, центр подготовки операторов БПЛА в военном учебном центре ЮУрГУ расширяется, и сейчас здесь выпускают специалистов по эксплуатации, обслуживанию и ремонту разведывательных и ударных БПЛА средней дальности.

«Каждого студента мы обязаны обучить согласно решению командования ВКС. Поэтому программа ведется. Мы будем ее продолжать. Недавно, благодаря материальной базе ЮУрГУ мы помогли подготовить трех специалистов для 90 танковой дивизии», — говорит начальник военного учебного центра полковник Николай Карпов.

Что касается соревнований «Гонки дронов», то их смогли наблюдать жители и гости Челябинска в двух видах.

Первый - региональные состязания. В этом виде были представлены небольшие гоночные дроны классом до 75 мм, развивающие скорость до 75 км/ч. Участвовали в том числе пилоты-любители.

Второй вид соревнований – межрегиональные, прошедшие при участии Федерации гонок дронов России. Здесь были представлены большие гоночные дроны классом 200 мм, способные развивать скорость до 200 км/ч и выполнять сложнейшие маневры в вертикальной и горизонтальной плоскостях. К участию в этом виде гонок были допущены спортсмены, уже имеющие опыт состязаний.

В межрегиональных соревнованиях в Челябинске приняли участие 28 представителей из 7 регионов: Московской, Челябинской, Свердловской, Тюменской областей, Республики Башкортостан, Ямало-Ненецкого автономного округа и Санкт-Петербурга.

Алексей Текслер пообщался с участниками чемпионата, понаблюдал за гонкой коптеров и даже попробовал сам управлять небольшим дроном. «Уверен, что такие виды спорта точно попадут в программу Олимпийских игр. Может, и сама Олимпиада скоро будет совсем другой, или это будет нечто отдельное. Наша страна уже провела «Игры будущего», мы стали первыми. А кто формирует эту историю, тот и будет лидером. Это очень важно», - подчеркнул губернатор.

Победителями межрегиональных соревнований стали: Холкин Александр, Москва; Манапов Артём, Челябинск; Бояринов Иван, Москва.

Соревнования стали очень зрелищной, но далеко не единственной интересной площадкой челябинского мероприятия. В рамках форума «Ты с IT» студенты, школьники и опытные специалисты IT‑технологий имеют возможность познакомиться с профессиями будущего и поделиться опытом с начинающими айтишниками.

«Челябинская область — колыбель для сферы IT. Чем хороша профессия — ты можешь работать по специальности хоть где, например у себя дома, в кровати. А что нужно молодежи? Конечно, свобода, что и дарит сфера новейших технологий. IT — это профессия настоящего и будущего, которая дает ребятам проявить себя», — уверен министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Игорь Фетисов.

Ученик десятого класса челябинского лицея № 35 Андрей рассказал, что занятия информатикой и программированием его заинтересовали, когда он начал посещать дополнительные занятия.

«Мне нравится программировать на «питоне», учиться управлению дронами — это гораздо интереснее, чем какие-то таблицы и алгоритмы, которые мы делаем в школе, — говорит Андрей. — Видеть своими глазами то, что передает летящий квадрокоптер — это очень круто!»

Программа форума продолжается. Участников ждут интерактивная выставка «Молодежный цифровой спецназ», битва блогеров «Цифровая прожарка», лекции от специалистов ведущих IT-компаний , мастер-классы и даже кибервечеринка.