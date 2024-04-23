23 Апреля 2024
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Фото: пресс-служба &quot;УГМК-Застройщик&quot;

Проекты "УГМК-Застройщик" вошли в шорт-лист федеральной премии Urban

Эксперты подвели промежуточные итоги престижной федеральной премии Urban.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "УГМК-Застройщик", профессиональное состязание проходит уже 16-й год подряд и является знаковым событием девелопмента в России. В этом году на суд жюри поступило 328 заявок, которые оценивались по 100 параметрам.

В результате онлайн-голосования эксперты определили шорт-лист с заслуживающими внимания российскими проектами. В список номинантов 2024 года вошли и два проекта от "УГМК-Застройщик". Так, в номинации "Лучшая курортная недвижимость премиум-класса" среди традиционных направлений Крыма, Краснодарского края в топ вошел горнолыжный курорт "Шермонт" в Шерегеше Кемеровской области.

Горнолыжный курорт "Шермонт"(2024)|Фото: пресс-служба "УГМК-Застройщик"

Горнолыжный курорт "Шермонт"(2024)|Фото: пресс-служба "УГМК-Застройщик"

Горнолыжный курорт "Шермонт"(2024)|Фото: пресс-служба "УГМК-Застройщик"

"Сегодня Кузбасс становится одним из новых центров туристической отрасли, где нами возводятся два первых объекта курорта: пятизвездочные апарт-отели. Их планируем к сдаче в начале 2025 года. Здесь разместятся 649 номеров, что равняется четверти сегодняшнего номерного фонда всего Шерегеша. В будущем девелопер возведет 600 тысяч квадратных метров недвижимости – это втрое больше того, что там сегодня есть. Общий номерной фонд отелей составит 7,5 тысяч номеров. К этому времени в Шерегеше вдвое вырастет количество подъемников и протяженность горнолыжных трасс. Гостей будут обслуживать около 100 гастрономических заведений. Для гостей откроются термальный комплекс, детский игровой парк и другие активности", - рассказал генеральный директор "УГМК-Застройщик" Евгений Мордовин.

А в число лидеров в номинациях "Лучший региональный жилой комплекс комфорт-класса "УФО+СФО+ДФО" и "Лучшая концепция благоустройства и инфраструктуры" вошел жилой район на севере Екатеринбурга "Изумрудный бор". Он стал ярким примером развития территории буквально с нуля. Некогда отдаленный район стал новой точкой притяжения для жителей города, где появилась разнообразная инфраструктура – клиника, фитнес-клуб с большим бассейном, магазины, кафе и другие необходимые сервисы. Кроме него в списке номинантов представлены проекты Астрахани, Владимирской области, Нижнего Новгорода, Перми и Тюмени.

ЖК "Изумрудный бор" на севере Екатеринбурга(2024)|Фото: пресс-служба "УГМК-Застройщик"

ЖК "Изумрудный бор" на севере Екатеринбурга(2024)|Фото: пресс-служба "УГМК-Застройщик"

ЖК "Изумрудный бор" на севере Екатеринбурга(2024)|Фото: пресс-служба "УГМК-Застройщик"

"Оценивая проекты, невозможно не заметить появление новых игроков курортной недвижимости с интересной архитектурой, продуманной инфраструктурой и по очень привлекательным ценам. Также радует бурное развитие Екатеринбурга и Новосибирска – там сосредоточено большое количество девелоперов, конкуренция высокая, что сказывается на продукте. Появляется все больше проектов с красивой архитектурой и многочисленными сервисами для жителей. Растет качество предложения в сегменте комфорт-класса в целом. Большинство проектов уже имеют класс энергоэффективности, "умный дом", коворкинг и так далее. И это радует! Скоро рынок девелопмента станет таким же конкурентным, как, например, рынок мобильных телефонов, и за любовь потребителя придется бороться еще больше", - резюмировал управляющий партнер BM Group, член экспертного совета премии Urban Михаил Бушмин.

Теги: УГМК-Застройщик, проекты, премия


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