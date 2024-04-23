Кадыров опубликовал видео из спортзала на фоне слухов о неизлечимой болезни

47-летний Рамзан Кадыров минувшей ночью опубликовал на своей странице в VK видео из спортзала – на фоне появившихся публикаций о его нездоровье. В частности, заявлялось, что у главы Чечни якобы диагностировали некроз поджелудочной железы. Внешний вид Кадырова в последние месяцы сильно изменился: он значительно прибавил в весе, видны сильные отеки.

В новом видео в нарезке на полторы минуты Кадыров выполняет разминку, силовую тренировку и немного спарринга с единомышленниками.

"Насыщенный день завершился тренировками и позитивом. Физические нагрузки не только улучшают тело, но и настроение. Вечерние занятия - это отличный способ расслабиться и зарядиться энергией. Помните, забота о здоровье - это инвестиция в будущее, а постоянство и упорство приведут вас к успеху, как в спорте, так и в жизни", - говорится в подписи к видео.

А накануне, 22 апреля, также появились кадры еженедельного заседания Кадырова с министерствами по вопросам участия региона в СВО на Украине. В совещании принял участие министр МЧС Чечни Алихан Цакаев, с которым на прошлой неделе произошел инцидент в Дагестане.