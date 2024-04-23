Матвиенко: Изъятие активов РФ разрушит мировую экономику, в Европе это понимают

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что возможное изъятие активов России разрушит мировую экономику.

"Это в принципе беспрецедентный будет в истории мировой шаг, который просто разрушит мировую экономику. Разрушит доверие в мировой экономике", — цитирует Матвиенко РИА Новости.

По ее словам, при подготовке пакета антироссийских санкций американцы себя несколько обезопасили, но европейцы понимают, что будет "очень жесткий ответ".

Спикер заявила, что уже есть проект закона по ответным мерам и Совфед готов рассмотреть его незамедлительно. В результате ЕС потеряет больше, чем Россия, и боится этого, отметила Матвиенко.

20 апреля в США палата представителей утвердила законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это решение ожидаемым. "Это еще больше обогатит Соединенные Штаты Америки и еще больше разорит Украину, сделает больше погибших украинцев по вине киевского режима", - заявил он.

При этом, по данным СМИ, власти европейских стран не хотят конфисковывать замороженные российские активы, опасаясь зеркальных мер. Как пишет газета The Washington Post, чиновники ЕС возмущены настойчивостью США в вопросе конфискации активов РФ в пользу Украины.