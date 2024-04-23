23 Апреля 2024
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Фото: Накануне.RU

"Алло? Это Минздрав". Врач из Екатеринбурга под диктовку мошенников перевел больше 2 миллионов рублей

Травматолог-ортопед из Екатеринбурга стал жертвой мошенников, прикидывающихся сотрудниками минздрава, ФСБ и Банка России. Поверив злоумышленникам, врач перевел на "безопасные счета" более 2 млн рублей и чуть не продал машину. Подробнее об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

Накануне в полицию обратился травматолог-ортопед Областной детской клинической больницы. Он и рассказал, как аферисты убедили его оформить кредиты и отдать сбережения на сумму 2 млн 155 тыс. рублей. А началось все с сообщения в мессенджере от неизвестной, которая сообщила, что с врачом скоро свяжется представитель регионального минздрава. Затем лжесотрудник министерства по телефону сообщил об утечке в органах здравоохранения персональных данных сотрудников, которые впоследствии используются злоумышленниками для оформления кредитов и перевода денежных средств за границу. По его словам, на имя врача ОДКБ тоже оформлены кредиты, а средства пытаются вывести за рубеж. "Но к счастью" такие операции отслеживают сотрудники ЦБ РФ и ФСБ.

Спустя какое-то время с потерпевшим созвонился уже "сотрудник банка", который рассказал "сказку" про "зеркальные кредиты" и "безопасные счета". Поддержал видимость безопасности и лжесотрудник ФСБ, который убедил врача оформить кредитные заявки, обналичить сбережения, а деньги перевести на указанные им счета. Якобы на потерпевшем уже висели кредитные долги, которые нужно было срочного погасить, чтобы не стать жертвой мошенников.

В результате заявителю даже пришлось занять денег у бывшего коллеги, так как некоторые банки стали отказывать мужчине в одобрении кредитных заявок. Потерпевший только тогда почувствовал неладное, когда звонившие потребовали от него продать автомобиль. Поняв, что его "развели", мужчина сразу обратился в органы внутренних дел.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере".

Правоохранители напоминают, что при звонках от "представителя Министерства", "Банка России", "ФСБ", "МВД" или иной "госструктуры", стоит сначала убедиться, что аккаунт или номер действительно принадлежит владельцу. Не нужно следовать указаниям собеседника. Кем бы незнакомцы ни представились, им нельзя передавать данные карт, коды из СМС, а также называть логин и пароль для входа в банковское приложение.

В полиции Екатеринбурга предупреждают, что сотрудники правоохранительных органов, представители банков и иных госструктур не звонят горожанам и не требуют оформлять так называемые "зеркальные займы", осуществлять какие то бы ни было финансовые манипуляции с недвижимостью или продавать транспортно средство, не существуют никакие "безопасные счета". Представители регулятора никогда не звонят сами — они только отвечают на обращения граждан.

Теги: Екатеринбург, Минздрав, ВСБ, ЦБ, мошенники, врач


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