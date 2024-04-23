23 Апреля 2024
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Фото: Накануне.RU

Российская армия освободила Очеретино под Донецком

Российские военные установили флаг России над администрацией Очеретино к северо-западу от Донецка и записали видео из центра поселка.

Поселок имеет большое значение для всего Авдеевского направления, а для боевиков его потеря усложнит удержание позиций. Как пишет обозреватель Юрий Подоляка, Очеретино было брошено противником. Проиграв бой в центре поселка, боевики в панике бросили остальные опорные пункты. "Если все так, то это потрясающе красивая и сильная операция", - написал он.

При этом наши потери были сравнительно невелики.

В сети появилось видео украинского боевика, который нецензурно описывает ситуацию. Он говорит, что нужно дожить до утра и бежать, кругом кучи раненых и убитых.

Утрата Очеретино будет иметь очень тяжелые последствия для противника, считает обозреватель Борис Рожин. Фактически это ключевая позиция на возвышенности, которая обеспечивает выход во фланг и даже тыл других позиций противника в районе поселка. ВС РФ могут развивать наступление сразу в нескольких направлениях. Тот, кто спланировал операцию по освобождению Очеретино, - это "чертов гений". Одним ударом фактически была прорвана вторая линия обороны ВСУ к западу от Авдеевки. В ближайшее время Рожин надеется на освобождение других поселков к западу от Авдеевки.

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