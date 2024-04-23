В Заводоуковском городском округе объявлена эвакуация из-за ожидаемого подъема воды в реке Тобол

В Заводоуковском городском округе объявлена эвакуация из-за ожидаемого подъема воды в реке Тобол, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Добровольная эвакуация объявлена в селе Новолыбаево, поселке Гилево, деревне Пономарева. В связи с ожидаемым подъемом уровня воды в реке Тобол жителям предлагают заранее покинуть зону возможного подтопления. С собой необходимо взять документы, лекарства, предметы первой необходимости. Принять меры для сохранения имущества.

Пункт временного размещения развернут в детском лагере имени Гагарина.

По данным информационного центра правительства региона, за сутки уровень воды в реке Тобол на контрольной точке в селе Коркино Упоровского района вырос на 144 сантиметра и составил 714 сантиметров. Сутками ранее уровень воды составлял 554 сантиметров. В Викулово прирост воды в реке Ишим за сутки составил 30 сантиметров и составляет 515 сантиметров (критическая отметка - 1000), у города Ишим и села Ильинка уровень воды в Ишиме снижается, однако все равно остается на опасном уровне. В Ильинке снизился на пять сантиметров (критическая отметка 800), в Ишиме снизился на 11 сантиметров и составляет 1053 (критическая - 850).