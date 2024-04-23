С 1 июля в российских школах и колледжах начнут работать кружки по управлению дронами

С 1 июля в 523 российских школах и 30 колледжах запустят кружки по подготовке к управлению беспилотниками. С 1 сентября программа должна быть запущена в школах и колледжах 30 регионов, сказал первый вице-премьер российского правительства Андрей Белоусов.

Пока правительственная комиссия обсуждает закупку беспилотников для таких кружков и разработку образовательной программы. Также ищут педагогов, которые будут учить детей управлять дронами.

Первый вице-премьер отметил, что учебные заведения должны быть не только оснащены беспилотниками, но и иметь соответствующие площадки для тренировочных полетов. Также в рамках проекта в школах и колледжах будут оборудованы специализированные классы, малые и основные полетные зоны, а также ремонтные станции и зоны 3D-печати.

В проекте участвуют 30 субъектов РФ. Всего для этих целей будет закуплено более 17 тыс. учебных беспилотников. Закупки должны быть объявлены до 1 мая.

Белоусов поручил Минпросвещения дополнительно проработать с Росавиацией вопрос аттестации подготовленных образовательных программ и педагогов.