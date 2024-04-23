23 Апреля 2024
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Фото: Накануне.RU

СМИ: Залужный задержан, Зеленский его боится

Бывший главком ВСУ Валерий Залужный фактически арестован и содержится под присмотром СБУ. Об этом пишут телеграм-каналы "Легитимный" и "Резидент".

Напомним, в начале марта Киев заявил, что Залужный станет послом Киева в Лондоне. Чтобы убрать популярного экс-главкома, который является потенциальным политическим конкурентом Зеленскому в преддверии потери его легитимности 20 мая, Киев пошел на дипломатический скандал: заявил о назначении определенного лица в качестве посла без согласия другой стороны. После увольнения с поста главкома медкомисия "признала" его непригодным к военной службе.

После отказа Залужного стать послом в Британии его задержала СБУ и держит под усиленной охранной. Зеленский хочет добиться от него согласия на работу в Лондоне и отказа от политических амбиций стать президентом (которые тот ни разу не выказывал), пишет "Резидент" со ссылкой на источник в офисе Зеленского. Там опасаются военного бунта из-за потери Зеленским легитимности, поэтому глава офиса Андрей Ермак дал указание главе СБУ контролировать Залужного, пока тот не сделает публичное заявление в поддержку Зеленского и не согласиться на должность посла в Британии. По последним данным, СБУ должна срочно "дожать" Залужного, чтобы тот дал публичное согласие на должность посла в Британии. Потому что информация о его задержании уже просочилась в СМИ.

Официальной никакой информации о задержании Залужного не было. Однако, по опросам, рейтинг Залужного намного выше, чем у Зеленского. В армии он пользуется огромным авторитетом за внимание к жизням солдат.

Теги: украина, залужный, зеленский


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