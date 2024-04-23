Глава уральского поселка Нейво-Шайтанский отправился в зону спецоперации

53-летний глава свердловского поселка Нейво-Шайтанский Александр Шаньгин ушел добровольцем на СВО. Об этом в своих социальных сетях рассказал советник губернатора Среднего Урала Сайгид Билалов.

"Истинный патриот, который не понаслышке знает, что такое долг, честь и защита Отечества. Отставной офицер, который никогда не дает пустых обещаний. Достойный руководитель, который для многих станет примером отваги, мужества и силы воли. Горжусь, что несколько лет проработал с Александром Михайловичем бок о бок", - написал Билалов.

Он также добавил, что Шаньгин родился в Нейво-Шайтанском, куда вернулся спустя 15 лет службы в органах внутренних дел, и вот уже 12 лет возглавляет родной поселок. Через три месяца добровольцу исполнится 54 года. На мирной земле он оставляет своих детей, младшему из которых всего три месяца.

"Серьезный поступок, который заслуживает признания и уважения! Решительность – всегда была, есть и будет его главной чертой! Крепко жму руку! Достойно служи! Гордимся! Равняемся! Возвращайся с победой!" - добавил Билалов.