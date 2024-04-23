Сначала - на фронт. Киев запретил оказывать консульские услуги мужчинам за границей

МИД Украины предписал прекратить оказание за границей всех консульских действий в отношении мужчин призывного возраста. Об этом говорится в письме за подписью первого замминистра Андрея Сибиги, опубликованном в СМИ.

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С 24 апреля за границей можно будет только оформить документы для возвращения на Украину. Это касается всех граждан мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет. Вначале они должны прийти в ТЦК (военкомат), чтобы стать на воинский учет, и с большой вероятностью отправиться на фронт воевать против России.

Распоряжение МИД действует "до получения дополнительных разъяснений о порядке применения положений закона Украины об усилении мобилизации", который был недавно принят и который оперативно подписал Зеленский. Он вступит в силу в мае.

Украинские телеграм-каналы пишут, что выделение новой военной помощи США произошло сразу после принятия Киевом закона об усилении мобилизации. Это было необходимым условием.

Зеленский уже пообещал рассчитаться за это набором достаточного количества людей. Он назвал это "хорошим решением": Западу не придется отправлять своих солдат на Украину, нужно лишь оружие, а воевать будут украинцы. Правда, с мобилизацией очень большие трудности, так как уже никто не хочет воевать в армии Зеленского непонятно за что.

Накануне Зеленский сказал, что нужно призвать как можно больше молодежи. Его войскам нужны люди в хорошей физической форме и которые разбираются в технологиях.