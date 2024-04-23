Число "невыездных" свердловчан за месяц сократилось на 40 тысяч

На сегодняшний день более 260 тысяч должников в Свердловской области ограничены в праве выезда за пределы России. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном ГУФССП. Число "невыездных" буквально за месяц сократилось на 40 тысяч.

По данным ведомства, благодаря этой мере судебные приставы Среднего Урала взыскали по различным категориям исполнительных производств более 600 млн рублей с начала 2024 года.

"В том числе ограничены в праве выезда за границу РФ 8,5 тысяч первоуральцев, 1,8 тысяч жителей Каменска-Уральского, 4 тысячи жителей Краснотурьинска и порядка 35 тысяч жителей Нижнего Тагила", - уточнили в ГУФССП.

Напомним, что еще месяц назад число "невыездных" свердловчан составляло более 300 тысяч.