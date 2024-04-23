Над Белгородской областью уничтожили четыре реактивных снаряда РСЗО "Ольха"

Средства ПВО минувшей ночью уничтожили четыре реактивных снаряда РСЗО "Ольха" над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что силы ПВО сбили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду.

В поселке Разумное в результате прилета во двор частного жилого дома выбиты окна и посечен фасад здания. Также выбито лобовое стекло у одного легкового автомобиля.

Ранее Гладков сообщил о том, что властями принято решение о введении в четвертой четверти дистанционного обучения школьников приграничных муниципалитетов, а также Белгорода и Яковлевского городского округа.