В Нижневартовске школьники напали на мальчика в туалете торгового центра из-за отказа дать вейп

В Нижневартовске школьники напали на мальчика в туалете торгового центра из-за отказа дать вейп. Об этом сообщает телеканал N1.

Личности нападавших уже установлены - это подростки 2009 года рождения. По результатам проверки, зачинщик драки будет поставлен на профилактический учет.

По данным канала, инцидент произошел в ТЦ "Green park". Со слов девушки-очевидца, к ней с друзьями, когда они сидели за столиками в ТЦ, подошли три человека "нерусской внешности" и попросили "попарить". Компания отказала подошедшим, посте этого один из ее друзей пошел в туалет, где на него напали.

Пострадавший школьник учится в девятом классе. У него был разбит нос.